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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе столкнулись ВАЗ-2110 и Лада Приора: госпитализированы 3 человека

В Пензе столкнулись ВАЗ-2110 и Лада Приора: госпитализированы 3 человека

02.03.2017 14:29 Новости - ДТП
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2 марта 2017 года напротив здания № 24 по улице 40 лет Октября в Пензе произошла авария с участием 2 легковушек.

Пенза, ДТП на улице 40 лет Октября (фото: vk.com/penza_live, Динара Денисова)

В устранении последствий аварии принимали участие работники ГУ ППСЦ. В 08:20 сотрудница скорой помощи сообщила спасателям, что вследствие ДТП в одном из поврежденных автомобилей зажаты люди.

Пенза, ДТП на улице 40 лет Октября (фото: pozhar.pnzreg.ru)

Прибыв на место инцидента, работники ведомства деблокировали шофера «десятки» и передали его медикам. Троих других потерпевших вытащили из легковушек врачи и свидетели происшествия до приезда спасателей.

Пенза, ДТП на улице 40 лет Октября (фото: pozhar.pnzreg.ru)

Всего в ДТП пострадали 4 человека. По предварительной информации, троих из них отвезли в больницу. По сведениям ГИБДД, увечья получили водитель и пассажиры ВАЗ-2110.

 

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