В Пензе столкнулись ВАЗ-2110 и Лада Приора: госпитализированы 3 человека

2 марта 2017 года напротив здания № 24 по улице 40 лет Октября в Пензе произошла авария с участием 2 легковушек.

В устранении последствий аварии принимали участие работники ГУ ППСЦ. В 08:20 сотрудница скорой помощи сообщила спасателям, что вследствие ДТП в одном из поврежденных автомобилей зажаты люди.

Прибыв на место инцидента, работники ведомства деблокировали шофера «десятки» и передали его медикам. Троих других потерпевших вытащили из легковушек врачи и свидетели происшествия до приезда спасателей.

Всего в ДТП пострадали 4 человека. По предварительной информации, троих из них отвезли в больницу. По сведениям ГИБДД, увечья получили водитель и пассажиры ВАЗ-2110.