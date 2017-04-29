В Пензе на улице Окружной произошло ДТП с участием 6 автомобилей

28 апреля 2017 года в Пензе по улице Окружная случилась авария, в которой участвовали 6 транспортных средств.

В пресс-центре Пензенского ГУ МЧС уточнили, что в ДТП, произошедшем в пятницу в 17:17, были задействованы BMW X5, Мицубиси Лансер, Mazda CX-5, ВАЗ-2109, Nissan X-TRAIL и Лада Гранта. В региональном ведомстве отметили, что последствия инцидента ликвидировали 3 спасателя и единица спецтранспорта.

Предварительно установлено, что вследствие дорожного происшествия пострадал пассажир одного из автомобилей. Ему была оказана медпомощь.

По неподтвержденным данным, в аварии участвовала одна или несколько машин из свадебного кортежа.

Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются работники ГИБДД.