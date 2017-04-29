Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на улице Окружной произошло ДТП с участием 6 автомобилей

В Пензе на улице Окружной произошло ДТП с участием 6 автомобилей

29.04.2017 09:48 Новости - ДТП
Теги:

28 апреля 2017 года в Пензе по улице Окружная случилась авария, в которой участвовали 6 транспортных средств.

ДТП на улице Окружной в Пензе, 28 апреля 2017 года (фото: vk.com/penza_live, Глеб Миронов)

В пресс-центре Пензенского ГУ МЧС уточнили, что в ДТП, произошедшем в пятницу в 17:17, были задействованы BMW X5, Мицубиси Лансер, Mazda CX-5, ВАЗ-2109, Nissan X-TRAIL и Лада Гранта. В региональном ведомстве отметили, что последствия инцидента ликвидировали 3 спасателя и единица спецтранспорта.

ДТП на улице Окружной в Пензе, 28 апреля 2017 года (фото: vk.com/penza_live, Костя Фомин)

Предварительно установлено, что вследствие дорожного происшествия пострадал пассажир одного из автомобилей. Ему была оказана медпомощь.

По неподтвержденным данным, в аварии участвовала одна или несколько машин из свадебного кортежа.

ДТП на улице Окружной в Пензе, 28 апреля 2017 года (фото: vk.com/penza_live, Костя Фомин)

Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются работники ГИБДД.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДТП

В Нижнеломовском районе в тройном ДТП травмировались несколько человек

В Нижнеломовском районе в тройном ДТП травмировались несколько человек
01.05.2017 11:58
В Пензенской области не разъехались 3 автомобиля: имеются потерпевшие.
В Кузнецке столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet Niva: есть пострадавшие

В Кузнецке столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet Niva: есть пострадавшие

30.04.2017 16:44
В Кузнецком районе не разъехались ВАЗ и Шевроле: имеются потерпевшие.
В Пензе на улице Окружной произошло ДТП с участием 6 автомобилей

В Пензе на улице Окружной произошло ДТП с участием 6 автомобилей

29.04.2017 09:48
6 машин, попавшие в аварию на Окружной в Пензе, нуждаются в серьезном ремонте.
В Пензе иномарка с девушкой за рулем протаранила здание

В Пензе иномарка с девушкой за рулем протаранила здание

27.04.2017 13:51
В Пензе Skoda Octavia въехала в стену паба.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 