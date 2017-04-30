В Кузнецке столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet Niva: есть пострадавшие

30 апреля 2017 года в Пензенской области случилось ДТП, в котором были задействованы 2 легковушки.

«Сигнал о том, что в Кузнецке по ул. Калинина не разъехались ВАЗ-2112 и Шевроле Нива, на пульт дежурного поступил в воскресенье в 08:53. На место инцидента выехали 3 сотрудника ведомства на спецавтомобиле. В данный момент последствия аварии ликвидированы», - отметили сотрудники регионального ГУ МЧС.

Предварительно известно, что вследствие ДТП травмировались несколько человек. Личности потерпевших устанавливаются.

По данному факту совершается проверка.