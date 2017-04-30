Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Кузнецке столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet Niva: есть пострадавшие

В Кузнецке столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet Niva: есть пострадавшие

30.04.2017 16:44 Новости - ДТП
Теги:

30 апреля 2017 года в Пензенской области случилось ДТП, в котором были задействованы 2 легковушки.

ДТП в Кузнецке по улице Калинина (фото: 58.mchs.gov.ru)

«Сигнал о том, что в Кузнецке по ул. Калинина не разъехались ВАЗ-2112 и Шевроле Нива, на пульт дежурного поступил в воскресенье в 08:53. На место инцидента выехали 3 сотрудника ведомства на спецавтомобиле. В данный момент последствия аварии ликвидированы», - отметили сотрудники регионального ГУ МЧС.

Предварительно известно, что вследствие ДТП травмировались несколько человек. Личности потерпевших устанавливаются.

По данному факту совершается проверка.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДТП

В Нижнеломовском районе в тройном ДТП травмировались несколько человек

В Нижнеломовском районе в тройном ДТП травмировались несколько человек
01.05.2017 11:58
В Пензенской области не разъехались 3 автомобиля: имеются потерпевшие.
В Кузнецке столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet Niva: есть пострадавшие

В Кузнецке столкнулись ВАЗ-2112 и Chevrolet Niva: есть пострадавшие

30.04.2017 16:44
В Кузнецком районе не разъехались ВАЗ и Шевроле: имеются потерпевшие.
В Пензе на улице Окружной произошло ДТП с участием 6 автомобилей

В Пензе на улице Окружной произошло ДТП с участием 6 автомобилей

29.04.2017 09:48
6 машин, попавшие в аварию на Окружной в Пензе, нуждаются в серьезном ремонте.
В Пензе иномарка с девушкой за рулем протаранила здание

В Пензе иномарка с девушкой за рулем протаранила здание

27.04.2017 13:51
В Пензе Skoda Octavia въехала в стену паба.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 