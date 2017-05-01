В Нижнеломовском районе в тройном ДТП травмировались несколько человек

30 апреля 2017 года на территории одного из сел, находящихся в Пензенском регионе, имела место авария с участием 3 автомобилей.

«Сообщение о том, что в Кувак-Никольском дорогу не поделили ВАЗ-2107, ВАЗ-2110 и Лада Приора, дежурный получил в воскресенье в 12:19. На место инцидента выехали 3 спасателя. Помимо этого, в устранении последствий столкновения 3 машин была задействована спецтехника», - говорится в сообщении областного ГУ МЧС.

Вследствие происшествия имеются потерпевшие. Однако в региональном управлении не уточнили личности пострадавших и степень тяжести полученных ими повреждений.

По факту ДТП ведется проверка.