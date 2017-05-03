В аварии на улице Луначарского в Пензе пострадал мотоциклист и его пассажирка

2 мая 2017 года в Пензе по ул. Луначарского имело место ДТП, в результате которого пострадали люди.

«По предварительным сведениям, во вторник в 18:45 ВАЗ-2114, за рулем которого пребывал 53-летний гражданин, столкнулся с мотоциклом Кавасаки, которым управлял 26-летний парень», - уточнили детали происшествия в пресс-центре Пензенского управления ГИБДД.

В региональном управлении добавили, что вследствие аварии мотоциклист получил несущественные телесные повреждения. Медики, осмотрев потерпевшего, отпустили его домой. 18-летняя пассажирка мотоциклиста травмировалась серьезнее, поэтому была транспортирована в медицинское заведение.

По факту ДТП эксперты совершают проверку.