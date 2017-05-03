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Пенза Лайф Инфо ДТП В Мокшанском районе не разъехались грузовик и легковушка: госпитализирована женщина

В Мокшанском районе не разъехались грузовик и легковушка: госпитализирована женщина

03.05.2017 12:14 Новости - ДТП
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3 мая 2017 года в р.п. Мокшан в результате ДТП пострадали автоледи и ее пассажирка.

На трассе М-5 «Урал» столкнулись Газель и Ока (фото: 58.mchs.gov.ru)

В соответствии с данными областного управления ГИБДД, в среду в 01:20 на 594 км ФАД М-5 «Урал» произошло столкновение автомобилей ГАЗ-3302 и Ока. Грузовой машиной управлял 46-летний шофер, легковой – 37-летняя гражданка.

Авария привела к тому, что автоледи получила телесные повреждения. Доктора оказали ей медицинскую помощь и отпустили домой. Вторую пострадавшую – 56-летнюю пассажирку Оки – отвезли в больницу.

По факту ДТП автоинспекторы проводят проверку.

Стоит отметить, что последствия дорожного происшествия, случившегося на территории Мокшанского района, ликвидировали 3 работника ГУ МЧС с использованием спецмашины.

 

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