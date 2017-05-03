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Пенза Лайф Инфо ДТП В Белинском районе Газель опрокинулась в кювет: травмирован водитель

В Белинском районе Газель опрокинулась в кювет: травмирован водитель

03.05.2017 13:16 Новости - ДТП
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2 мая 2017 года на 131 км автомагистрали «Тамбов – Пенза» случилась авария, в результате которой пострадал человек.

В Белинском районе Газель опрокинулась в кювет (фото: gibdd.ru)

По предварительной информации, во вторник в 16:50 в районе села Ширяево 62-летний мужчина, управлявший грузовиком, выехал за границы проезжей части и оказался в кювете.

Для устранения последствий ДТП потребовалась помощь сотрудников ГУ МЧС. Вскоре на место происшествия прибыли 3 спасателя на спецавтомобиле.

В Белинском районе Газель опрокинулась в кювет (фото: 58.mchs.gov.ru)

Тем временем в Белинский район приехали инспекторы ГИБДД, которые выяснили, что шофер ГАЗ-2818 травмирован. С места аварии пострадавший был госпитализирован.

По факту ДТП организована проверка.

 

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