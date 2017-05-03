В Белинском районе Газель опрокинулась в кювет: травмирован водитель

2 мая 2017 года на 131 км автомагистрали «Тамбов – Пенза» случилась авария, в результате которой пострадал человек.

По предварительной информации, во вторник в 16:50 в районе села Ширяево 62-летний мужчина, управлявший грузовиком, выехал за границы проезжей части и оказался в кювете.

Для устранения последствий ДТП потребовалась помощь сотрудников ГУ МЧС. Вскоре на место происшествия прибыли 3 спасателя на спецавтомобиле.

Тем временем в Белинский район приехали инспекторы ГИБДД, которые выяснили, что шофер ГАЗ-2818 травмирован. С места аварии пострадавший был госпитализирован.

По факту ДТП организована проверка.