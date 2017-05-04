В Пензенской области в ДТП с 7 автомобилями пострадали 4 человека

4 мая 2017 года на 545 км трассы М-5 «Урал» столкнулись 7 транспортных средств.

Представители пензенского ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел в четверг в 07:40, а его последствия устраняли 4 спасателя с применением спецтехники.

Предварительно установлено, что в аварии участвовали Лада Гранта, Mitsubishi, ГАЗ, автобус Setra и 3 ВАЗа: 2110, 2112, 2114.

ДТП привело к тому, что различные травмы получили шофер и пассажир автобуса, а также водитель и пассажир грузовика. Личности потерпевших уточняются.

По факту аварии сотрудниками ГИБДД выполняется проверка.