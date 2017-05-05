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Пенза Лайф Инфо ДТП В Кузнецком районе дорогу не поделили Ford Fiesta и MAN

В Кузнецком районе дорогу не поделили Ford Fiesta и MAN

05.05.2017 09:40 Новости - ДТП
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5 мая 2017 года на 757 км ФАД М-5 «Урал» произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

В Кузнецком районе дорогу не поделили Ford Fiesta и MAN (фото: 58.mchs.gov.ru)

«В пятницу в 05:25 оперативный дежурный получил сообщение, в соответствии с которым на территории Кузнецкого района не разъехались Форд Фиеста и MAN. На место происшествия были направлены 3 сотрудника ведомства. Кроме того, в ликвидации последствий автомобильной аварии был задействован спецтранспорт», - говорится в отчете пензенского ГУ МЧС.

В пресс-центре областного ведомства добавили, что в результате столкновения двух транспортных средств пострадавших нет.

Причину, послужившую возникновению ДТП, предстоит определить специалистам.

 

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