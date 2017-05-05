В Кузнецком районе дорогу не поделили Ford Fiesta и MAN

5 мая 2017 года на 757 км ФАД М-5 «Урал» произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

«В пятницу в 05:25 оперативный дежурный получил сообщение, в соответствии с которым на территории Кузнецкого района не разъехались Форд Фиеста и MAN. На место происшествия были направлены 3 сотрудника ведомства. Кроме того, в ликвидации последствий автомобильной аварии был задействован спецтранспорт», - говорится в отчете пензенского ГУ МЧС.

В пресс-центре областного ведомства добавили, что в результате столкновения двух транспортных средств пострадавших нет.

Причину, послужившую возникновению ДТП, предстоит определить специалистам.