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Пенза Лайф Инфо ДТП В интернете появилось видео с места смертельного ДТП в Белинском районе

В интернете появилось видео с места смертельного ДТП в Белинском районе

09.05.2017 08:42 Новости - ДТП
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Последствия автокатастрофы, случившейся в Пензенском регионе 6 мая 2017 года, были запечатлены на видео.

В Белинском районе столкнулись Nissan Juke и MAN (фото: gibdd.ru)

Камера регистратора зафиксировала, что Nissan Juke после столкновения с грузовиком MAN получил механические повреждения, которые уже не подлежат ремонту.

В региональном управлении ГИБДД подчеркнули, что авария произошла в минувшую субботу в 09:10 на 137 км дороги «Тамбов – Пенза».

В результате ДТП шофер легковой машины, мужчина 1982 г.р., погиб на месте, его пассажиры – гражданка 1987 г.р. и младенец 2016 г.р. – транспортированы в больницу. Водитель фуры, мужчина 1969 г.р., был осмотрен работниками здравоохранения и отпущен домой.

По данному факту эксперты совершают проверку.

 

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