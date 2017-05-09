В интернете появилось видео с места смертельного ДТП в Белинском районе

Последствия автокатастрофы, случившейся в Пензенском регионе 6 мая 2017 года, были запечатлены на видео.

Камера регистратора зафиксировала, что Nissan Juke после столкновения с грузовиком MAN получил механические повреждения, которые уже не подлежат ремонту.

В региональном управлении ГИБДД подчеркнули, что авария произошла в минувшую субботу в 09:10 на 137 км дороги «Тамбов – Пенза».

В результате ДТП шофер легковой машины, мужчина 1982 г.р., погиб на месте, его пассажиры – гражданка 1987 г.р. и младенец 2016 г.р. – транспортированы в больницу. Водитель фуры, мужчина 1969 г.р., был осмотрен работниками здравоохранения и отпущен домой.

По данному факту эксперты совершают проверку.