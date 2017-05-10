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Пенза Лайф Инфо ДТП На трассе М-5 «Урал» столкнулись Renault Logan и Kia Rio: погиб человек

На трассе М-5 «Урал» столкнулись Renault Logan и Kia Rio: погиб человек

10.05.2017 13:24 Новости - ДТП
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10 мая 2017 года в пресс-центре главного управления ППСЦ рассказали о подробностях ДТП, произошедшего на 621 километре ФАД М-5 «Урал».

В Пензенской области произошло ДТП с участием Рено Логан и Киа Рио (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

В поисково-спасательной службе уточнили, что авария с участием Рено Логан и Киа Рио произошла 8 мая примерно в 19:00. Безотлагательно прибыв на место происшествия, спасатели вместе с сотрудниками регионального ГУ МЧС начали деблокировать водителей и пассажиров.

В Пензенской области произошло ДТП с участием Рено Логан и Киа Рио (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

Пятеро пострадавших, из которых двое – это малолетние дети, были переданы врачам для оказания медицинской помощи. Кроме того, в результате автокатастрофы погиб на месте шофер Renault Logan.

В Пензенской области произошло ДТП с участием Рено Логан и Киа Рио (фото: uprgkh.pnzreg.ru)

По данному факту работники ГИБДД проводят проверку.

 

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