На трассе М-5 «Урал» столкнулись Renault Logan и Kia Rio: погиб человек

10 мая 2017 года в пресс-центре главного управления ППСЦ рассказали о подробностях ДТП, произошедшего на 621 километре ФАД М-5 «Урал».

В поисково-спасательной службе уточнили, что авария с участием Рено Логан и Киа Рио произошла 8 мая примерно в 19:00. Безотлагательно прибыв на место происшествия, спасатели вместе с сотрудниками регионального ГУ МЧС начали деблокировать водителей и пассажиров.

Пятеро пострадавших, из которых двое – это малолетние дети, были переданы врачам для оказания медицинской помощи. Кроме того, в результате автокатастрофы погиб на месте шофер Renault Logan.

По данному факту работники ГИБДД проводят проверку.