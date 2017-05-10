Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Сердобском районе дорогу не поделили Nissan и КамАЗ: госпитализированы 3 человека

В Сердобском районе дорогу не поделили Nissan и КамАЗ: госпитализированы 3 человека

10.05.2017 15:51 Новости - ДТП
Теги:

8 мая 2017 года на 83 км трассы «Тамбов – Пенза – Колышлей – Сердобск – Беково» произошло ДТП, в результате которого пострадали люди.

В Сердобском районе столкнулись Ниссан и КамАЗ (фото: 58.mchs.gov.ru)

По предварительной информации, в понедельник в 10:00 столкнулись Nissan Teana и КамАЗ-5320. Легковым автомобилем управлял парень 1993 г.р., грузовым – мужчина 1966 г.р. Для устранения последствий дорожного инцидента от регионального ГУ МЧС были привлечены 2 спасателя и единица спецтехники.

Авария привела к тому, что шофер и пассажиры иномарки – девушка 1997 г.р. и юноша 1999 г.р. – были транспортированы в медицинское заведение. Кроме того, травмы получил еще один пассажир Ниссана – подросток 2000 г.р. После осмотра медиками он был отпущен домой.

По данному факту инспекторами ГИБДД организована проверка.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДТП

В Сердобском районе дорогу не поделили Nissan и КамАЗ: госпитализированы 3 человека

В Сердобском районе дорогу не поделили Nissan и КамАЗ: госпитализированы 3 человека
10.05.2017 15:51
В Пензенской области не разъехались легковушка и грузовик: имеются потерпевшие.
На трассе М-5 «Урал» столкнулись Renault Logan и Kia Rio: погиб человек

На трассе М-5 «Урал» столкнулись Renault Logan и Kia Rio: погиб человек

10.05.2017 13:24
В Пензенской области произошла автокатастрофа: один погибший, несколько пострадавших.
В интернете появилось видео с места смертельного ДТП в Белинском районе

В интернете появилось видео с места смертельного ДТП в Белинском районе

09.05.2017 08:42
В Пензенской области не разъехались легковушка и большегруз: имеются потерпевшие.
В Кузнецком районе дорогу не поделили Ford Fiesta и MAN

В Кузнецком районе дорогу не поделили Ford Fiesta и MAN

05.05.2017 09:40
На трассе М-5 «Урал» столкнулись легковушка и фура.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 