В Сердобском районе дорогу не поделили Nissan и КамАЗ: госпитализированы 3 человека

8 мая 2017 года на 83 км трассы «Тамбов – Пенза – Колышлей – Сердобск – Беково» произошло ДТП, в результате которого пострадали люди.

По предварительной информации, в понедельник в 10:00 столкнулись Nissan Teana и КамАЗ-5320. Легковым автомобилем управлял парень 1993 г.р., грузовым – мужчина 1966 г.р. Для устранения последствий дорожного инцидента от регионального ГУ МЧС были привлечены 2 спасателя и единица спецтехники.

Авария привела к тому, что шофер и пассажиры иномарки – девушка 1997 г.р. и юноша 1999 г.р. – были транспортированы в медицинское заведение. Кроме того, травмы получил еще один пассажир Ниссана – подросток 2000 г.р. После осмотра медиками он был отпущен домой.

По данному факту инспекторами ГИБДД организована проверка.