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Пенза Лайф Инфо ДТП В Кузнецке легковушка опрокинулась в кювет: погиб водитель

В Кузнецке легковушка опрокинулась в кювет: погиб водитель

11.05.2017 13:46 Новости - ДТП
Теги:

10 мая 2017 года в Пензенской области случилось смертельное ДТП.

ДТП в Кузнецке на улице Строителей (фото: vk.com/penza_live)

Предварительно установлено, что в среду в 14:55 в Кузнецке на улице Строителей гражданин 1976 г.р., находясь за рулем ВАЗ-21102, вылетел с трассы в кювет с дальнейшим опрокидыванием машины.

В результате автокатастрофы водитель получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Находившийся в легковушке пассажир 1977 г.р. с различными травмами был транспортирован в медучреждение.

ДТП в Кузнецке на улице Строителей (фото: 58.mchs.gov.ru)

Для устранения последствий аварии от регионального ГУ МЧС были привлечены 4 спасателя и спецмашина.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД осуществляют проверку.

 

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