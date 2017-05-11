В Кузнецке легковушка опрокинулась в кювет: погиб водитель

10 мая 2017 года в Пензенской области случилось смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что в среду в 14:55 в Кузнецке на улице Строителей гражданин 1976 г.р., находясь за рулем ВАЗ-21102, вылетел с трассы в кювет с дальнейшим опрокидыванием машины.

В результате автокатастрофы водитель получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Находившийся в легковушке пассажир 1977 г.р. с различными травмами был транспортирован в медучреждение.

Для устранения последствий аварии от регионального ГУ МЧС были привлечены 4 спасателя и спецмашина.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД осуществляют проверку.