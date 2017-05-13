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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе легковушка после столкновения с автобусом врезалась в столб

В Пензе легковушка после столкновения с автобусом врезалась в столб

13.05.2017 13:56 Новости - ДТП
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13 мая 2017 года приблизительно в 10 часов утра по улице Терновского в Пензе случилась авария с участием пассажирского транспорта и легковой машины.

В Пензе легковушка столкнулась с автобусом (фото: vk.com/penza_live, Сергей Моисеев)

Предварительно установлено, что рядом с остановкой «Улица Терешковой» дорогу не поделили автобус №54 и ВАЗ-2106.

На место инцидента прибыли 3 экипажа ДПС. Они опрашивали очевидцев и участников дорожного происшествия. По неподтвержденным данным, виновником столкновения является водитель «шестерки».

В Пензе легковушка столкнулась с автобусом (фото: vk.com/penza_live, Владимир Александрович)

Согласно имеющейся информации, в результате ДТП у автобуса помялась боковая сторона и разбилась фара, а ВАЗ имеет более значительные механические повреждения.

О пострадавших сведений нет, однако известно, что на месте инцидента находился автомобиль скорой помощи.

В Пензе легковушка столкнулась с автобусом (фото: vk.com/penza_live, Mariy Muhaeva)

 

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