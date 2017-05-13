В Пензе легковушка после столкновения с автобусом врезалась в столб

13 мая 2017 года приблизительно в 10 часов утра по улице Терновского в Пензе случилась авария с участием пассажирского транспорта и легковой машины.

Предварительно установлено, что рядом с остановкой «Улица Терешковой» дорогу не поделили автобус №54 и ВАЗ-2106.

На место инцидента прибыли 3 экипажа ДПС. Они опрашивали очевидцев и участников дорожного происшествия. По неподтвержденным данным, виновником столкновения является водитель «шестерки».

Согласно имеющейся информации, в результате ДТП у автобуса помялась боковая сторона и разбилась фара, а ВАЗ имеет более значительные механические повреждения.

О пострадавших сведений нет, однако известно, что на месте инцидента находился автомобиль скорой помощи.