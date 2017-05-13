В Нижнеломовском районе в ДТП с 5 автомобилями пострадали двое мужчин

13 мая 2017 года на 541 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись 5 машин.

По информации регионального управления ГИБДД, автомобилем Рено Сандеро управлял водитель 1987 г.р., Hyundai – гражданин 1983 г.р., Киа Рио – мужчина 1983 г.р., Лада Калина – шофер 1967 г.р., Газель – водитель 1967 г.р.

Сотрудники ГАИ уточнили, что в результате ДТП, случившегося в Нижнеломовском районе в субботу в 09:05, травмировались двое мужчин: 1977 г.р. из Hyundai и 1979 г.р. из Киа. Доктора, осмотрев потерпевших, отпустили их домой.

В пресс-центре областного ГУ МЧС добавили, что последствия ДТП устраняли 3 спасателя и единица спецтранспорта.