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Пенза Лайф Инфо ДТП В Нижнеломовском районе в ДТП с 5 автомобилями пострадали двое мужчин

В Нижнеломовском районе в ДТП с 5 автомобилями пострадали двое мужчин

13.05.2017 16:12 Новости - ДТП
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13 мая 2017 года на 541 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись 5 машин.

В Нижнеломовском районе в ДТП с 5 автомобилями пострадали двое мужчин (фото: 58.mchs.gov.ru)

По информации регионального управления ГИБДД, автомобилем Рено Сандеро управлял водитель 1987 г.р., Hyundai – гражданин 1983 г.р., Киа Рио – мужчина 1983 г.р., Лада Калина – шофер 1967 г.р., Газель – водитель 1967 г.р.

Сотрудники ГАИ уточнили, что в результате ДТП, случившегося в Нижнеломовском районе в субботу в 09:05, травмировались двое мужчин: 1977 г.р. из Hyundai и 1979 г.р. из Киа. Доктора, осмотрев потерпевших, отпустили их домой.

В пресс-центре областного ГУ МЧС добавили, что последствия ДТП устраняли 3 спасателя и единица спецтранспорта.

 

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