В Кузнецке не разъехались Гранта и Калина: травмировалась 4-летняя девочка

13 мая 2017 года примерно в 15:00 на территории Кузнецкого района произошло ДТП.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что в Кузнецке по улице Белинского рядом со строением №109 не разминулись 2 Лады: Гранта и Калина. За рулем первой находился 32-летний водитель, за рулем второй – 43-летний мужчина.

В результате автомобильной аварии пострадали 2 человека. В частности, управлявший Грантой получил медпомощь на месте происшествия и был отпущен домой. Более серьезные телесные повреждения были зафиксированы у 4-летней девочки, пассажирки Гранты. Она была госпитализирована.

По данному факту специалистами устроена проверка.

Стоит отметить, что для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС были привлечены 5 спасателей и спецмашина.