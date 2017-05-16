В Пензе столкнулись ВАЗ-2112 и Toyota RAV4: госпитализирован ребенок

15 мая 2017 года в Пензе на пересечении улиц Свердлова и Гоголя не разъехались отечественная легковушка и кроссовер.

В соответствии с заявлением регионального УГИБДД, российским автомобилем управлял 30-летний водитель, японским – 40-летний шофер.

Вследствие ДТП, произошедшего, как уточняет Госавтоинспекция, в понедельник в 12:45, пострадал пассажир «двенадцатой» – 7-летний мальчик. Его с травмами отвезли в медицинское заведение. По факту автомобильной аварии осуществляется проверка.

Следует заметить, что для устранения последствий дорожно-транспортного происшествия были привлечены работники главных управлений ППСЦ и МЧС.