В Чемодановке в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа

17 мая 2017 года рядом с селом Чемодановка, расположенным в Бессоновском районе, имела место автокатастрофа.

В соответствии с имеющимися на данный момент сведениями, в среду приблизительно в 08:30 на 652 км ФАД М-5 «Урал» не разъехались 3 транспортных средства: КамАЗ, Лада Ларгус и ВАЗ-21099. Первым управлял 29-летний автомобилист, вторым – 45-летний шофер и третьим – 19-летний юноша.

«Вследствие ДТП парень, пребывавший за рулем машины ВАЗ-21099, получил травмы, которые не совместимы с жизнью. Причина аварии устанавливается», - заявили сотрудники УГИБДД по Пензенскому региону.