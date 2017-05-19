Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе не разъехались Skoda, ВАЗ и Mercedes: пострадали 2 человека

В Пензе не разъехались Skoda, ВАЗ и Mercedes: пострадали 2 человека

19.05.2017 14:25 Новости - ДТП
Теги:

18 мая 2017 года в Пензе по улице Лермонтова столкнулись 3 транспортных средства.

ДТП на улице Лермонтова в Пензе (фото: vk.com/penza_live)

В пресс-центре областного управления ГИБДД уточнили, что ДТП с участием Skoda Fabia, ВАЗ-217030 и Mercedes-Benz GL-350 случилось в четверг в 15:30.

Чешским автомобилем управлял пенсионер 1951 г.р., российским – юноша 1995 г.р., немецким – мужчина 1979 г.р.

ДТП на улице Лермонтова в Пензе (фото: vk.com/penza_live, Динара Денисова)

В соответствии с официальными сведениями ГАИ, 31-летняя пассажирка Шкоды Фабии с телесными повреждениями была транспортирована в больницу. Шофера этой же иномарки врачи после осмотра и оказания медпомощи отпустили домой.

По факту аварии выполняется проверка.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДТП

В Пензе не разъехались Skoda, ВАЗ и Mercedes: пострадали 2 человека

В Пензе не разъехались Skoda, ВАЗ и Mercedes: пострадали 2 человека
19.05.2017 14:25
На улице Лермонтова произошло тройное ДТП: госпитализирована пассажирка Skoda Fabia.
В Чемодановке в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа

В Чемодановке в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа

17.05.2017 12:44
В Бессоновском районе столкнулись КамАЗ, Лада Ларгус и ВАЗ-21099.
В Пензе столкнулись ВАЗ-2112 и Toyota RAV4: госпитализирован ребенок

В Пензе столкнулись ВАЗ-2112 и Toyota RAV4: госпитализирован ребенок

16.05.2017 14:13
На перекрестке улиц Свердлова и Гоголя произошло ДТП: есть пострадавший.
В Кузнецке не разъехались Гранта и Калина: травмировалась 4-летняя девочка

В Кузнецке не разъехались Гранта и Калина: травмировалась 4-летняя девочка

15.05.2017 16:46
В Кузнецком районе столкнулись 2 легковушки: пострадало несколько человек.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 