В Пензе не разъехались Skoda, ВАЗ и Mercedes: пострадали 2 человека

18 мая 2017 года в Пензе по улице Лермонтова столкнулись 3 транспортных средства.

В пресс-центре областного управления ГИБДД уточнили, что ДТП с участием Skoda Fabia, ВАЗ-217030 и Mercedes-Benz GL-350 случилось в четверг в 15:30.

Чешским автомобилем управлял пенсионер 1951 г.р., российским – юноша 1995 г.р., немецким – мужчина 1979 г.р.

В соответствии с официальными сведениями ГАИ, 31-летняя пассажирка Шкоды Фабии с телесными повреждениями была транспортирована в больницу. Шофера этой же иномарки врачи после осмотра и оказания медпомощи отпустили домой.

По факту аварии выполняется проверка.