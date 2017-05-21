ДТП на трассе М-5 «Урал» попало на видео

20 мая 2017 года приблизительно в 12:00 на 632 км автомагистрали М-5 «Урал» произошла авария.

По неподтвержденным данным, в дорожном происшествии участвовали 4 автомобиля: Chevrolet, грузовик (марка неизвестна), Hyundai и BMW. Момент столкновения был запечатлен на видеорегистратор.

На место происшествия прибыли сотрудники нескольких ведомств. 4 спасателя ГУ МЧС при помощи спецавтомобиля ликвидировали последствия ДТП, которые также были зафиксированы на видео.

Медики оказали помощь пострадавшим, которых, по словам очевидцев, четверо. О характере травм не сообщается. Работники ДПС, в свою очередь, опросили участников аварии.

Официальный комментарий от УГИБДД по Пензенской области касательно этого инцидента не поступал.