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Пенза Лайф Инфо ДТП ДТП на трассе М-5 «Урал» попало на видео

ДТП на трассе М-5 «Урал» попало на видео

21.05.2017 16:32 Новости - ДТП
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20 мая 2017 года приблизительно в 12:00 на 632 км автомагистрали М-5 «Урал» произошла авария.

ДТП на трассе М-5 «Урал» попало на видео

По неподтвержденным данным, в дорожном происшествии участвовали 4 автомобиля: Chevrolet, грузовик (марка неизвестна), Hyundai и BMW. Момент столкновения был запечатлен на видеорегистратор.

На место происшествия прибыли сотрудники нескольких ведомств. 4 спасателя ГУ МЧС при помощи спецавтомобиля ликвидировали последствия ДТП, которые также были зафиксированы на видео.

Медики оказали помощь пострадавшим, которых, по словам очевидцев, четверо. О характере травм не сообщается. Работники ДПС, в свою очередь, опросили участников аварии.

Официальный комментарий от УГИБДД по Пензенской области касательно этого инцидента не поступал.

 

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