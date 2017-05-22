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Пенза Лайф Инфо ДТП В Бессоновском районе ГАЗ после столкновения с Фольксвагеном сбил пешехода

В Бессоновском районе ГАЗ после столкновения с Фольксвагеном сбил пешехода

22.05.2017 14:52 Новости - ДТП
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21 мая 2017 года на 4 км трассы «Васильевка – Пазелки» произошло ДТП.

В Бессоновском районе ГАЗ после столкновения с Фольксвагеном сбил пешехода (фото: 58.mchs.gov.ru)

«В Бессоновском районе в воскресенье в 07:50 ГАЗ-3302 столкнулся с Volkswagen Polo, после чего наехал на пешехода, гражданку 1958 г.р. Грузовиком управлял мужчина 1959 г.р., иномаркой – водитель 1989 г.р.», - уточнили в ГАИ.

На место аварии прибыли 3 спасателя. Кроме того, для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС привлекалась спецмашина.

В результате происшествия пострадали люди, поэтому потребовалось присутствие докторов. Они оказали медпомощь шоферу Фольксвагена и пассажирке Газели, девочке 2008 г.р., после чего отпустили их домой. Пешехода, в свою очередь, отвезли в больницу.

По данному факту инспекторы ГИБДД осуществляют проверку.

 

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