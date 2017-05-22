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Пенза Лайф Инфо ДТП В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2107: травмирована пассажирка

В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2107: травмирована пассажирка

22.05.2017 15:50 Новости - ДТП
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20 мая 2017 года в Кузнецке рядом с домом №20 по улице Каткова произошла авария.

В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2107 (фото: 58.mchs.gov.ru)

«В субботу в 17:00 гражданин 1993 г.р., находясь за рулем ВАЗ-2107, допустил опрокидывание автомобиля», - говорится в докладе управления ГИБДД по Пензенской области.

На место ДТП прибыли 3 сотрудника ГУ МЧС. Кроме того, в устранении последствий дорожного инцидента участвовал спецавтомобиль.

Вследствие аварии пострадали люди, поэтому на улицу Каткова приехала «скорая». В частности, водитель получил медицинскую помощь на месте происшествия и был отпущен домой, а его пассажирку 1990 г.р. госпитализировали.

По факту ДТП выполняется проверка.

 

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