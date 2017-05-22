В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2107: травмирована пассажирка

20 мая 2017 года в Кузнецке рядом с домом №20 по улице Каткова произошла авария.

«В субботу в 17:00 гражданин 1993 г.р., находясь за рулем ВАЗ-2107, допустил опрокидывание автомобиля», - говорится в докладе управления ГИБДД по Пензенской области.

На место ДТП прибыли 3 сотрудника ГУ МЧС. Кроме того, в устранении последствий дорожного инцидента участвовал спецавтомобиль.

Вследствие аварии пострадали люди, поэтому на улицу Каткова приехала «скорая». В частности, водитель получил медицинскую помощь на месте происшествия и был отпущен домой, а его пассажирку 1990 г.р. госпитализировали.

По факту ДТП выполняется проверка.