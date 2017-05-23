В интернете появилось видео эвакуации заехавшего на огород грузовика под Пензой

22 мая 2017 года на YouTube был опубликован ролик, на котором запечатлена эвакуация вылетевшей на огород фуры.

«Водитель грузовика проморгал торможение иномарки перед пешеходом и влетел в дачу», - отметил автор видео.

Судя по ролику, чтобы вытащить транспортное средство с участка, пришлось использовать эвакуатор.

По словам одного из очевидцев, большегруз задел Киа Рио, съехал с основной дороги, разбил забор и оказался в частном секторе. Свидетель добавил, что авария случилась на автомагистрали М-5 «Урал», а на месте происшествия работали сотрудники ДПС.

Вместе с тем, официальный комментарий от управления ГИБДД по Пензенской области не поступал.