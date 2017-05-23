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Пенза Лайф Инфо ДТП В интернете появилось видео эвакуации заехавшего на огород грузовика под Пензой

В интернете появилось видео эвакуации заехавшего на огород грузовика под Пензой

23.05.2017 10:35 Новости - ДТП
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22 мая 2017 года на YouTube был опубликован ролик, на котором запечатлена эвакуация вылетевшей на огород фуры.

В Пензенской области фура снесла часть забора и заехала на огород

«Водитель грузовика проморгал торможение иномарки перед пешеходом и влетел в дачу», - отметил автор видео.

Судя по ролику, чтобы вытащить транспортное средство с участка, пришлось использовать эвакуатор.

По словам одного из очевидцев, большегруз задел Киа Рио, съехал с основной дороги, разбил забор и оказался в частном секторе. Свидетель добавил, что авария случилась на автомагистрали М-5 «Урал», а на месте происшествия работали сотрудники ДПС.

Вместе с тем, официальный комментарий от управления ГИБДД по Пензенской области не поступал.

 

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ДТП

В интернете появилось видео эвакуации заехавшего на огород грузовика под Пензой

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