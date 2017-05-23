В Пензе автобус врезался в экскаватор и опрокинулся

22 мая 2017 года примерно в 16:00 на 624 км ФАД М-5 «Урал» произошло ДТП.

В УГИБДД по Пензенской области уточнили, что пассажирский автобус КАвЗ-397620 столкнулся с экскаватором ЕК-18, в результате чего опрокинулся. Автобус перекрыл, как минимум, одну полосу движения на дороге.

По предварительной информации, вследствие аварии пострадал водитель автобуса, мужчина 1975 г.р. Кроме него, исходя из слов очевидцев, в салоне никого не было. Врачи оказали ему помощь на месте происшествия. Был ли он впоследствии отпущен домой или госпитализирован, не уточняется.

В пресс-центре ГУ МЧС добавили, что последствия аварии устраняли 3 спасителя и единица спецтехники. Автобус пришлось убирать посредством крана.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД совершают проверку.