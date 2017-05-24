В Пензе рядом с «Дизель-Ареной» ВАЗ столкнулся с ГАЗом и опрокинулся

24 мая 2017 года в Пензе в районе «Дизель-Арены» произошло ДТП.

Изначально о случившемся рассказали в паблике «Пенза live» во ВКонтакте. К сообщению прикреплены снимок и ролик. В тексте к посту сказано, что авария случилась за «Дизель-Ареной» на пересечении дорог.

Вместе с тем, данную ситуацию прокомментировали в подразделении пропаганды областного управления ГИБДД. В частности, представители ведомства уточнили, что ДТП, согласно предварительным сведениям, произошло в среду в 08:50 по улице Окружной.

Сотрудники Госавтоинспекции добавили, что имело место столкновение двух машин: ГАЗ-33021 и ВАЗ-21110. Легковушка впоследствии опрокинулась. Водитель этого автомобиля был осмотрен медиками на месте инцидента и отпущен домой.

По факту ДТП проводится проверка.