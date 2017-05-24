Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе рядом с «Дизель-Ареной» ВАЗ столкнулся с ГАЗом и опрокинулся

В Пензе рядом с «Дизель-Ареной» ВАЗ столкнулся с ГАЗом и опрокинулся

24.05.2017 12:12 Новости - ДТП
Теги:

24 мая 2017 года в Пензе в районе «Дизель-Арены» произошло ДТП.

В Пензе рядом с «Дизель-Ареной» ВАЗ столкнулся с ГАЗом и опрокинулся

Изначально о случившемся рассказали в паблике «Пенза live» во ВКонтакте. К сообщению прикреплены снимок и ролик. В тексте к посту сказано, что авария случилась за «Дизель-Ареной» на пересечении дорог.

Вместе с тем, данную ситуацию прокомментировали в подразделении пропаганды областного управления ГИБДД. В частности, представители ведомства уточнили, что ДТП, согласно предварительным сведениям, произошло в среду в 08:50 по улице Окружной.

Сотрудники Госавтоинспекции добавили, что имело место столкновение двух машин: ГАЗ-33021 и ВАЗ-21110. Легковушка впоследствии опрокинулась. Водитель этого автомобиля был осмотрен медиками на месте инцидента и отпущен домой.

По факту ДТП проводится проверка.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДТП

В Пензе рядом с «Дизель-Ареной» ВАЗ столкнулся с ГАЗом и опрокинулся

В Пензе рядом с «Дизель-Ареной» ВАЗ столкнулся с ГАЗом и опрокинулся
24.05.2017 12:12
В Пензе дорогу не поделили легковушка и грузовик.
В Пензе автобус врезался в экскаватор и опрокинулся

В Пензе автобус врезался в экскаватор и опрокинулся

23.05.2017 11:58
Пензенское УГИБДД прокомментировало аварию с перевернувшимся автобусом.
В интернете появилось видео эвакуации заехавшего на огород грузовика под Пензой

В интернете появилось видео эвакуации заехавшего на огород грузовика под Пензой

23.05.2017 10:35
На ФАД М-5 «Урал» большегруз снес часть забора и заехал на огород.
В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2107: травмирована пассажирка

В Кузнецке опрокинулся ВАЗ-2107: травмирована пассажирка

22.05.2017 15:50
В Кузнецком районе опрокинулась легковушка: есть пострадавшие.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 