В Пензе столкнулись самосвал, микроавтобус и легковушка: пострадали 6 человек

25 мая 2017 года на перекрестке проспекта Победы и трассы М-5 «Урал» произошло тройное ДТП.

В УГИБДД уточнили, что авария с участием самосвала Shacman, пассажирского микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ока случилась в четверг в 12:10.

Грузовиком управлял 30-летний водитель, направлявшейся из Нижнего Ломова в Пензу маршруткой – 63-летний шофер, отечественной машиной – 72-летний пенсионер.

Вследствие аварии травмированы 6 пассажиров Мерседеса. Из них трое транспортированы в больницу, остальные после осмотра докторами отпущены домой.

По факту ДТП ответственными лицами организована проверка.