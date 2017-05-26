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Пенза Лайф Инфо ДТП В Кузнецком районе дорогу не поделили LADA и Fiat: госпитализирован парень

В Кузнецком районе дорогу не поделили LADA и Fiat: госпитализирован парень

26.05.2017 15:15 Новости - ДТП
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26 мая 2017 года на 766 км ФАД М-5 «Урал» случилось ДТП с участием отечественного и зарубежного автомобилей.

На трассе М-5 «Урал» столкнулись Лада Ларгус и Fiat Ducato (фото: 58.mchs.gov.ru)

Предварительно установлено, что в пятницу примерно в 04:30 на границе Кузнецкого района столкнулись Лада Ларгус и Fiat Ducato. Легковушкой управлял 27-летний молодой человек, фургоном – 24-летний водитель.

На устранение последствий аварии от ГУ МЧС были привлечены 3 спасателя и спецтранспорт.

По имеющейся информации, в результате ДТП травмировался 24-летний пассажир Ларгуса. Его транспортировали в больницу. Шофер Лады после осмотра работниками здравоохранения был отпущен домой.

По факту аварии инспекторы ГИБДД осуществляют проверку.

 

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