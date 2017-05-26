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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе ВАЗ вылетел на газон после столкновения с Шевроле

В Пензе ВАЗ вылетел на газон после столкновения с Шевроле

26.05.2017 17:37 Новости - ДТП
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26 мая 2017 года в Пензе на проспекте Победы случилось ДТП.

В Пензе ВАЗ вылетел на газон после столкновения с Шевроле

Изначально об аварии сообщили в паблике «Пенза live» во ВКонтакте, прикрепив к посту снимок с места происшествия.

Согласно предварительной информации, которой располагает отдел пропаганды ГИБДД по Пензенскому региону, дорожный инцидент случился в пятницу в 13:55.

В управлении отметили, что в ДТП участвовали Chevrolet Aveo и ВАЗ-2114. Иномаркой управлял гражданин 1982 г.р., российским автомобилем – юноша 1996 г.р.

Вскоре после аварии на проспект Победы подъехала машина скорой помощи. Врачи осмотрели водителя отечественного автомобиля и отпустили домой.

 

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