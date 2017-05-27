В Кузнецке ВАЗ-2114 врезался в Ладу Гранту: травмирована девочка

26 мая 2017 года в одном из районов Пензенской области случилось ДТП.

В отчете регионального управления ГИБДД сказано, что в пятницу в 13:23 в Кузнецке рядом с домом №60 по ул. Дарвина произошла авария. Предварительно установлено, что столкнулись ВАЗ-2114 и Лада Гранта. Первым автомобилем управлял мужчина 1985 г.р., вторым – пенсионер 1943 г.р.

Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС прибыли 3 спасателя и спецмашина. На место происшествия также приехали медики. Они осмотрели пассажира Лады Гранты, девочку 2005 г.р. Зафиксировав у нее телесные повреждения, они транспортировали пострадавшую в больницу.

По данному факту сотрудники ГИБДД выполняют проверку.