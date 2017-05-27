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Пенза Лайф Инфо ДТП В Кузнецке ВАЗ-2114 врезался в Ладу Гранту: травмирована девочка

В Кузнецке ВАЗ-2114 врезался в Ладу Гранту: травмирована девочка

27.05.2017 14:28 Новости - ДТП
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26 мая 2017 года в одном из районов Пензенской области случилось ДТП.

В Кузнецке ВАЗ-2114 врезался в Ладу Гранту (фото: 58.mchs.gov.ru)

В отчете регионального управления ГИБДД сказано, что в пятницу в 13:23 в Кузнецке рядом с домом №60 по ул. Дарвина произошла авария. Предварительно установлено, что столкнулись ВАЗ-2114 и Лада Гранта. Первым автомобилем управлял мужчина 1985 г.р., вторым – пенсионер 1943 г.р.

Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС прибыли 3 спасателя и спецмашина. На место происшествия также приехали медики. Они осмотрели пассажира Лады Гранты, девочку 2005 г.р. Зафиксировав у нее телесные повреждения, они транспортировали пострадавшую в больницу.

По данному факту сотрудники ГИБДД выполняют проверку.

 

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