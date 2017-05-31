В Пензе легковушка столкнулась с внедорожником и врезалась в дерево

30 мая 2017 года в Пензе на перекрестке улиц Володарского и Карла Маркса случилось ДТП.

По предварительной информации, шофер Volkswagen Golf не пропустил внедорожник, вследствие чего получил удар в левый бок, и далее автомобиль по инерции въехал в препятствие рядом со зданием №1 по Володарского.

В пресс-центре УГИБДД сообщили, что в результате аварии телесные повреждения получил водитель Гольфа.

«По имеющимся сведениям, в 19:55 на перекрестке Володарского и К. Маркса водитель Фольксвагена, 22-летний юноша, наехал на дерево. Работники здравоохранения, осмотрев пострадавшего, отпустили его домой», - отметили в управлении.

По факту ДТП сотрудниками ГАИ организована проверка.