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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе легковушка столкнулась с внедорожником и врезалась в дерево

В Пензе легковушка столкнулась с внедорожником и врезалась в дерево

31.05.2017 12:22 Новости - ДТП
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30 мая 2017 года в Пензе на перекрестке улиц Володарского и Карла Маркса случилось ДТП.

ДТП в Пензе на пересечении улиц Володарского и Карла Маркса (фото: vk.com/penza_live, Лариса Сысоева)

По предварительной информации, шофер Volkswagen Golf не пропустил внедорожник, вследствие чего получил удар в левый бок, и далее автомобиль по инерции въехал в препятствие рядом со зданием №1 по Володарского.

ДТП в Пензе на пересечении улиц Володарского и Карла Маркса (фото: vk.com/penza_live, Александр Сварожич)

В пресс-центре УГИБДД сообщили, что в результате аварии телесные повреждения получил водитель Гольфа.

«По имеющимся сведениям, в 19:55 на перекрестке Володарского и К. Маркса водитель Фольксвагена, 22-летний юноша, наехал на дерево. Работники здравоохранения, осмотрев пострадавшего, отпустили его домой», - отметили в управлении.

ДТП в Пензе на пересечении улиц Володарского и Карла Маркса (фото: vk.com/penza_live, Лариса Сысоева)

По факту ДТП сотрудниками ГАИ организована проверка.

 

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