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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе при столкновении 3 автомобилей пострадали 6 человек

В Пензе при столкновении 3 автомобилей пострадали 6 человек

02.06.2017 12:28 Новости - ДТП
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1 июня 2017 года в Пензе случилось ДТП с участием 3 транспортных средств.

В Пензе при столкновении 3 автомобилей пострадали 6 человек

Предварительно установлено, что в четверг в 16:40 на проспекте Победы не разъехались ВАЗ-2107, Datsun on-DO и Mitsubishi Pajero. За рулем отечественной легковушки находился 21-летний юноша, Datsun – 41-летняя автоледи, Митсубиси – 50-летний гражданин.

Вследствие аварии травмировались 6 человек: шофер «семерки» и его 15- и 21-летние пассажиры, автолюбительница и 2 мальчика 2011 и 2012 г.р., пребывавшие в салоне Datsun.

«Все потерпевшие после оказания медпомощи были отпущены. По факту ДТП устроена проверка», - заявили работники областного УГИБДД.

Видео с места аварии можно посмотреть тут.

 

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