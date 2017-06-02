В Пензе при столкновении 3 автомобилей пострадали 6 человек

1 июня 2017 года в Пензе случилось ДТП с участием 3 транспортных средств.

Предварительно установлено, что в четверг в 16:40 на проспекте Победы не разъехались ВАЗ-2107, Datsun on-DO и Mitsubishi Pajero. За рулем отечественной легковушки находился 21-летний юноша, Datsun – 41-летняя автоледи, Митсубиси – 50-летний гражданин.

Вследствие аварии травмировались 6 человек: шофер «семерки» и его 15- и 21-летние пассажиры, автолюбительница и 2 мальчика 2011 и 2012 г.р., пребывавшие в салоне Datsun.

«Все потерпевшие после оказания медпомощи были отпущены. По факту ДТП устроена проверка», - заявили работники областного УГИБДД.

Видео с места аварии можно посмотреть тут.