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Пенза Лайф Инфо ДТП В Заречном велосипедиста госпитализировали после столкновения с легковушкой

В Заречном велосипедиста госпитализировали после столкновения с легковушкой

02.06.2017 15:46 Новости - ДТП
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1 июня 2017 года в Заречном произошло ДТП с участием велосипедиста и автоледи.

В Заречном велосипедиста госпитализировали после столкновения с легковушкой (фото: архив 58.mchs.gov.ru)

В заявлении регионального управления ГИБДД сказано, что авария случилась в четверг в 18:21 рядом с шестым КПП.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2114, женщина 1976 г.р., наехала на велосипедиста, пенсионера 1933 г.р.

Вследствие столкновения мужчина получил травмы. Приехавшая на место происшествия машина скорой помощи транспортировала пострадавшего пожилого гражданина в медицинское заведение.

По факту ДТП, произошедшего в Заречном, инспекторы ГИБДД осуществляют проверку.

 

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ДТП

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