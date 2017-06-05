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Пенза Лайф Инфо ДТП В Камешкирском районе Лада Веста опрокинулась в кювет: погиб пассажир

В Камешкирском районе Лада Веста опрокинулась в кювет: погиб пассажир

05.06.2017 14:41 Новости - ДТП
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4 июня 2017 года на 43 км автомагистрали «Кузнецк – Русский Камешкир» произошло смертельное ДТП.

В Камешкирском районе Лада Веста опрокинулась в кювет (фото: 58.mchs.gov.ru)

В пресс-центре регионального УГИБДД уточнили, что авария случилась в воскресенье в 00:45. Предварительно установлено, что LADA Vesta, которой управлял шофер 1991 г.р., съехала в кювет и опрокинулась.

Вследствие инцидента водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован, его пассажира 1995 г.р. осмотрели медики и отпустили домой. Второй пассажир – парень 1991 г.р. – получил травмы, не совместимые с жизнью.

Стоит отметить, что для устранения последствий ДТП от ГУ МЧС были привлечены 3 спасателя и единица спецтехники.

По факту аварии сотрудниками ГАИ организована проверка.

 

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