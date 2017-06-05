В Пензе на улице Кольцова перевернулась LADA Kalina

5 июня 2017 года в Пензе по улице Кольцова произошло ДТП.

Вначале об аварии сообщили в одной из местных групп в ВК. Подписчики сообщества выдвинули несколько версий о том, что стало причиной дорожного инцидента.

Вместе с тем, данное происшествие прокомментировали в областном УГИБДД.

В частности, по информации управления, ДТП случилось в понедельник приблизительно в 14:20. Водитель Лады Калины при невыясненных на данный момент обстоятельствах допустил опрокидывание автомобиля.

В результате аварии пострадал пассажир 1976 г.р. После осмотра работниками здравоохранения он был отпущен домой.

В посте в соцсети, посвященном этой аварии, отметили, что шофер убежал после опрокидывания легковушки, но эти сведения пока не подтверждены официально.