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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на улице Кольцова перевернулась LADA Kalina

В Пензе на улице Кольцова перевернулась LADA Kalina

05.06.2017 17:23 Новости - ДТП
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5 июня 2017 года в Пензе по улице Кольцова произошло ДТП.

ДТП в Пензе на улице Кольцова (фото: vk.com/penza_live, Павел Хохлов)

Вначале об аварии сообщили в одной из местных групп в ВК. Подписчики сообщества выдвинули несколько версий о том, что стало причиной дорожного инцидента.

Вместе с тем, данное происшествие прокомментировали в областном УГИБДД.

ДТП в Пензе на улице Кольцова (фото: vk.com/penza_live, Павел Хохлов)

В частности, по информации управления, ДТП случилось в понедельник приблизительно в 14:20. Водитель Лады Калины при невыясненных на данный момент обстоятельствах допустил опрокидывание автомобиля.

В результате аварии пострадал пассажир 1976 г.р. После осмотра работниками здравоохранения он был отпущен домой.

ДТП в Пензе на улице Кольцова (фото: vk.com/penza_live, Павел Хохлов)

В посте в соцсети, посвященном этой аварии, отметили, что шофер убежал после опрокидывания легковушки, но эти сведения пока не подтверждены официально.

 

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ДТП

В Пензе на улице Кольцова перевернулась LADA Kalina

В Пензе на улице Кольцова перевернулась LADA Kalina
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