В Пензе на проспекте Строителей внедорожник наехал на 4-летнего мальчика

Работники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося 5 июня 2017 года на территории Октябрьского района Пензы.

В пресс-центре регионального УГИБДД уточнили, что авария произошла в понедельник в 17:10. Предварительно установлено, что возле дома №168, расположенного на проспекте Строителей, 55-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 допустил наезд на ребенка 2013 г.р.

ДТП привело к тому, что травмированного пострадавшего транспортировали в больницу.

«По факту аварии осуществляется проверка», - добавили представители УГИБДД.