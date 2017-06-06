Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на проспекте Строителей внедорожник наехал на 4-летнего мальчика

В Пензе на проспекте Строителей внедорожник наехал на 4-летнего мальчика

06.06.2017 15:50 Новости - ДТП
Теги:

Работники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося 5 июня 2017 года на территории Октябрьского района Пензы.

В Пензе на проспекте Строителей внедорожник наехал на 4-летнего мальчика (фото: health.pnzreg.ru)

В пресс-центре регионального УГИБДД уточнили, что авария произошла в понедельник в 17:10. Предварительно установлено, что возле дома №168, расположенного на проспекте Строителей, 55-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 допустил наезд на ребенка 2013 г.р.

ДТП привело к тому, что травмированного пострадавшего транспортировали в больницу.

«По факту аварии осуществляется проверка», - добавили представители УГИБДД.

 

ДТП

В Пензе на проспекте Строителей внедорожник наехал на 4-летнего мальчика

В Пензе на проспекте Строителей внедорожник наехал на 4-летнего мальчика
06.06.2017 15:50
В Октябрьском районе Пензы иномарка сбила ребенка.
В Пензе на улице Кольцова перевернулась LADA Kalina

В Пензе на улице Кольцова перевернулась LADA Kalina

05.06.2017 17:23
В Пензе произошло ДТП с участием Лады Калины.
В Камешкирском районе Лада Веста опрокинулась в кювет: погиб пассажир

В Камешкирском районе Лада Веста опрокинулась в кювет: погиб пассажир

05.06.2017 14:41
В Пензенской области произошло ДТП с участием LADA Vesta: есть пострадавшие.
В Заречном велосипедиста госпитализировали после столкновения с легковушкой

В Заречном велосипедиста госпитализировали после столкновения с легковушкой

02.06.2017 15:46
В Пензенской области автоледи сбила велосипедиста.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 