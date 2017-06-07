В Пензе не разъехались ВАЗ-2108 и Suzuki Grand Vitara: погибла девушка

7 июня 2017 года в Пензе на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова произошло смертельное ДТП.

В региональном УГИБДД уточнили, что ВАЗ-2108 и Suzuki Grand Vitara столкнулись в среду в 00:10. Отечественным автомобилем управлял 19-летний юноша, иномаркой – 29-летний мужчина.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончалась пассажирка российской легковушки, девушка 1997 г.р. Шофер и еще один пассажир «восьмерки», 20-летний парень, были травмированы. Доктора оказали им помощь и отпустили домой.

По факту ДТП выполняется проверка.