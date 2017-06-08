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Пенза Лайф Инфо ДТП В интернете появилось видео с места ДТП под Пензой с участием фуры и легковушки

В интернете появилось видео с места ДТП под Пензой с участием фуры и легковушки

08.06.2017 10:40 Новости - ДТП
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7 июня 2017 года на YouTube пользователь с никнеймом barakuda765 опубликовал ролик с места аварии, произошедшей рядом с поселком Монтажный.

В интернете появилось видео с места ДТП под Пензой с участием фуры и легковушки

Судя по кадрам, столкновение грузового и легкового автомобилей произошло на перекрестке. Автор ролика уточнил, что инцидент случился в среду на автомагистрали М-5 «Урал».

В результате аварии серебристая иномарка получила значительные механические повреждения.

От управления регионального ГИБДД не поступало информации относительно данного происшествия. Пострадал ли кто-то в этом ДТП, пока неизвестно.

 

ДТП

В интернете появилось видео с места ДТП под Пензой с участием фуры и легковушки

В интернете появилось видео с места ДТП под Пензой с участием фуры и легковушки
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