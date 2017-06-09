В Пензенской области ночью водители задавили двух лосей

9 июня 2017 года в пресс-центре Минлесхоза сообщили, что в Пензенской области в ночь с 8 на 9 число зафиксировано 2 ДТП с участием лосей.

Первый случай зарегистрирован на ФАД М-5 «Урал», на территории с. Борисовка, что в Городищенском районе. Парнокопытное млекопитающее было сбито шофером микроавтобуса Peugeot Boxer.

Второй инцидент произошел в окрестностях Каменки. Тут дикое животное попало под колеса неустановленного транспортного средства, водитель которого покинул место аварии.

В обоих дорожных происшествиях лоси от полученных повреждений погибли.