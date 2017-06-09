Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензенской области ночью водители задавили двух лосей

В Пензенской области ночью водители задавили двух лосей

09.06.2017 14:24 Новости - ДТП
Теги:

9 июня 2017 года в пресс-центре Минлесхоза сообщили, что в Пензенской области в ночь с 8 на 9 число зафиксировано 2 ДТП с участием лосей.

В Пензенской области ночью водители задавили двух лосей (фото: minleshoz.pnzreg.ru)

Первый случай зарегистрирован на ФАД М-5 «Урал», на территории с. Борисовка, что в Городищенском районе. Парнокопытное млекопитающее было сбито шофером микроавтобуса Peugeot Boxer.

Второй инцидент произошел в окрестностях Каменки. Тут дикое животное попало под колеса неустановленного транспортного средства, водитель которого покинул место аварии.

В обоих дорожных происшествиях лоси от полученных повреждений погибли.

 

ДТП

В Пензенской области ночью водители задавили двух лосей

В Пензенской области ночью водители задавили двух лосей
09.06.2017 14:24
На пензенских дорогах погибли 2 лося.
В интернете появилось видео с места ДТП под Пензой с участием фуры и легковушки

В интернете появилось видео с места ДТП под Пензой с участием фуры и легковушки

08.06.2017 10:40
В Пензенской области грузовик врезался в легковушку.
В Пензе не разъехались ВАЗ-2108 и Suzuki Grand Vitara: погибла девушка

В Пензе не разъехались ВАЗ-2108 и Suzuki Grand Vitara: погибла девушка

07.06.2017 15:32
В Пензе ночное ДТП унесло жизнь девушки.
В Пензе на проспекте Строителей внедорожник наехал на 4-летнего мальчика

В Пензе на проспекте Строителей внедорожник наехал на 4-летнего мальчика

06.06.2017 15:50
В Октябрьском районе Пензы иномарка сбила ребенка.
Все ДТП

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 