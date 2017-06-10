В Пензе на улице Попова водитель ВАЗа сбил велосипедиста

9 июня 2017 года в Пензе имела место авария с участием автомобилиста и велосипедиста.

Предварительно установлено, что в пятницу в 17:55 возле дома №72, расположенного на улице Попова, ВАЗ-2107, за рулем которого находился мужчина 1977 г.р., наехал на 14-летнего велосипедиста.

В результате ДТП подросток травмировался. Вскоре на место происшествия приехала машина скорой помощи и отвезла пострадавшего в медучреждение.

«По факту аварии устроена проверка», - говорится в отчете, опубликованном на сайте областного управления ГИБДД.