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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на улице Попова водитель ВАЗа сбил велосипедиста

В Пензе на улице Попова водитель ВАЗа сбил велосипедиста

10.06.2017 14:27 Новости - ДТП

9 июня 2017 года в Пензе имела место авария с участием автомобилиста и велосипедиста.

В Пензе на улице Попова водитель ВАЗа сбил велосипедиста (фото: gibdd.ru)

Предварительно установлено, что в пятницу в 17:55 возле дома №72, расположенного на улице Попова, ВАЗ-2107, за рулем которого находился мужчина 1977 г.р., наехал на 14-летнего велосипедиста.

В результате ДТП подросток травмировался. Вскоре на место происшествия приехала машина скорой помощи и отвезла пострадавшего в медучреждение.

«По факту аварии устроена проверка», - говорится в отчете, опубликованном на сайте областного управления ГИБДД.

 

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