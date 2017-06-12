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Пенза Лайф Инфо ДТП В Мокшанском районе грузовик врезался в легковушку: пострадали 3 человека

В Мокшанском районе грузовик врезался в легковушку: пострадали 3 человека

12.06.2017 12:59 Новости - ДТП
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11 июня 2017 года в Мокшанском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили.

На трассе М-5 «Урал» не разъехались МАЗ и ВАЗ (фото: vk.com/penza_live)

В УГИБДД уточнили, что в воскресенье в 10:00 на 594 км ФАД М-5 «Урал» не разъехались МАЗ-6430А9-1320 и ВАЗ-2107. Первой машиной управлял водитель 1985 г.р., второй – шофер 1945 г.р.

На трассе М-5 «Урал» не разъехались МАЗ и ВАЗ (фото: vk.com/penza_live)

Чтобы устранить последствия ДТП, региональное ГУ МЧС привлекло 2 спасателей на спецтехнике.

На место происшествия также приехали врачи. Пенсионерку 1948 г.р., находившуюся в салоне ВАЗ-2107, они осмотрели и отпустили домой. Водителя этой же легковушки и вторую пассажирку, женщину 1970 г.р., на карете скорой помощи отвезли в больницу.

На трассе М-5 «Урал» не разъехались МАЗ и ВАЗ (фото: 58.mchs.gov.ru)

По факту аварии работники ГАИ осуществляют проверку.

 

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