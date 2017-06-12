В Мокшанском районе грузовик врезался в легковушку: пострадали 3 человека

11 июня 2017 года в Мокшанском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили.

В УГИБДД уточнили, что в воскресенье в 10:00 на 594 км ФАД М-5 «Урал» не разъехались МАЗ-6430А9-1320 и ВАЗ-2107. Первой машиной управлял водитель 1985 г.р., второй – шофер 1945 г.р.

Чтобы устранить последствия ДТП, региональное ГУ МЧС привлекло 2 спасателей на спецтехнике.

На место происшествия также приехали врачи. Пенсионерку 1948 г.р., находившуюся в салоне ВАЗ-2107, они осмотрели и отпустили домой. Водителя этой же легковушки и вторую пассажирку, женщину 1970 г.р., на карете скорой помощи отвезли в больницу.

По факту аварии работники ГАИ осуществляют проверку.