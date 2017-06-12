В Шемышейском районе ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся: госпитализирован водитель

11 июня 2017 года в Шемышейском районе произошло ДТП с участием легковой машины.

В пресс-центре УГИБДД отметили, что в воскресенье в селе Старая Яксарка по улице Заречной ВАЗ-21093 вылетел в кювет и опрокинулся. За рулем транспортного средства находился мужчина 1982 г.р.

Сообщение о возникшей аварии оперативный дежурный ГУ МЧС получил в 11:55. На место инцидента выехали 3 спасателя. Кроме того, в устранении последствий ДТП использовался спецавтомобиль.

В село также приехали медики. Мужчину 1984 г.р., находившегося в салоне ВАЗа, они осмотрели и отпустили домой. Шофера, в свою очередь, госпитализировали.

По факту аварии выполняется проверка.