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Пенза Лайф Инфо ДТП В Шемышейском районе ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся: госпитализирован водитель

В Шемышейском районе ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся: госпитализирован водитель

12.06.2017 14:14 Новости - ДТП
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11 июня 2017 года в Шемышейском районе произошло ДТП с участием легковой машины.

В Старой Яксарке легковушка опрокинулась в кювет (фото: 58.mchs.gov.ru)

В пресс-центре УГИБДД отметили, что в воскресенье в селе Старая Яксарка по улице Заречной ВАЗ-21093 вылетел в кювет и опрокинулся. За рулем транспортного средства находился мужчина 1982 г.р.

Сообщение о возникшей аварии оперативный дежурный ГУ МЧС получил в 11:55. На место инцидента выехали 3 спасателя. Кроме того, в устранении последствий ДТП использовался спецавтомобиль.

В село также приехали медики. Мужчину 1984 г.р., находившегося в салоне ВАЗа, они осмотрели и отпустили домой. Шофера, в свою очередь, госпитализировали.

По факту аварии выполняется проверка.

 

ДТП

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