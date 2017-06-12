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Пенза Лайф Инфо ДТП В Бессоновском районе Нива протаранила опору ЛЭП: травмирован водитель

В Бессоновском районе Нива протаранила опору ЛЭП: травмирован водитель

12.06.2017 15:02 Новости - ДТП
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11 июня 2017 года в Бессоновском районе произошла авария с участием легкового автомобиля.

В Пензенской области ВАЗ-2121 столкнулся с опорой ЛЭП (фото: 58.mchs.gov.ru)

В пресс-службе УГИБДД заявили, что в воскресенье на 16 км трассы «Пенза – Лунино» ВАЗ-2121, за рулем которого находился гражданин 1983 г.р., врезался в опору ЛЭП.

Сигнал о случившемся ДТП оперативный дежурный ГУ МЧС получил в 19:49. На место происшествия были направлены 3 спасателя. Помимо этого, в ликвидации последствий аварии применялась единица спецтранспорта.

На 16 км дороги «Пенза – Лунино» также приехали работники здравоохранения. На машине скорой помощи они доставили травмированного водителя Нивы в больницу.

По факту аварии совершается проверка.

 

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