В Бессоновском районе Нива протаранила опору ЛЭП: травмирован водитель

11 июня 2017 года в Бессоновском районе произошла авария с участием легкового автомобиля.

В пресс-службе УГИБДД заявили, что в воскресенье на 16 км трассы «Пенза – Лунино» ВАЗ-2121, за рулем которого находился гражданин 1983 г.р., врезался в опору ЛЭП.

Сигнал о случившемся ДТП оперативный дежурный ГУ МЧС получил в 19:49. На место происшествия были направлены 3 спасателя. Помимо этого, в ликвидации последствий аварии применялась единица спецтранспорта.

На 16 км дороги «Пенза – Лунино» также приехали работники здравоохранения. На машине скорой помощи они доставили травмированного водителя Нивы в больницу.

По факту аварии совершается проверка.