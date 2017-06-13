В Городищенском районе водитель задавил лосенка и скрылся с места ДТП

В ночь на 13 июня 2017 года на федеральной автомагистрали М-5 «Урал» шофер неустановленной машины наехал на лосенка и скрылся с места инцидента.

В соответствии с заявлением областного Минлесхоза, происшествие случилось в поселке Чаадаевка, расположенном в Городищенском районе.

Согласно отчету регионального ведомства, наезд на зверя привел к его гибели. В результате произошедшего охотничий фонд понес ущерб в размере 40 тысяч рублей.

Работники Минлесхоза в очередной раз сообщают автомобилистам, что в случае движения по трассам, которые проходят вдоль лесов, требуется неукоснительно придерживаться скоростного режима.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в Борисовке и Каменке были сбиты 2 лося. В результате полученных повреждений парнокопытные млекопитающие скончались.