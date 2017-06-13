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Пенза Лайф Инфо ДТП В Заречном столкнулись Hyundai и Renault

В Заречном столкнулись Hyundai и Renault

13.06.2017 16:58 Новости - ДТП
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Утром 11 июня 2017 года в Заречном произошло ДТП с участием 2 транспортных средств.

В Заречном столкнулись Hyundai и Renault (фото: vk.com/20th_road_club, Саша Козюков)

Об аварии сообщили во ВКонтакте в группе «20th_road_club». Автор поста отметил, что дорожный инцидент произошел рядом с АЗС, находящейся у фабрики «Лером».

В Заречном столкнулись Hyundai и Renault (фото: vk.com/20th_road_club, Саша Козюков)

Предварительно установлено, что в ДТП участвовали Хендай и Рено. В результате столкновения обе машины получили механические повреждения. Обстоятельства, при которых случилась авария, устанавливаются.

В Заречном столкнулись Hyundai и Renault (фото: vk.com/20th_road_club, Саша Козюков)

Кроме того, девушка, находившаяся в салоне Hyundai, незначительно травмировалась. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Доктора осмотрели пассажирку иномарки и отпустили домой.

По факту ДТП инспекторами ГИБДД организована проверка.

 

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