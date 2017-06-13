В Заречном столкнулись Hyundai и Renault

Утром 11 июня 2017 года в Заречном произошло ДТП с участием 2 транспортных средств.

Об аварии сообщили во ВКонтакте в группе «20th_road_club». Автор поста отметил, что дорожный инцидент произошел рядом с АЗС, находящейся у фабрики «Лером».

Предварительно установлено, что в ДТП участвовали Хендай и Рено. В результате столкновения обе машины получили механические повреждения. Обстоятельства, при которых случилась авария, устанавливаются.

Кроме того, девушка, находившаяся в салоне Hyundai, незначительно травмировалась. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Доктора осмотрели пассажирку иномарки и отпустили домой.

По факту ДТП инспекторами ГИБДД организована проверка.