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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензе на проспекте Победы легковушка сбила пешехода

В Пензе на проспекте Победы легковушка сбила пешехода

15.06.2017 14:48 Новости - ДТП
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14 июня 2017 года в Пензе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

В Пензе на проспекте Победы легковушка сбила пешехода

В отчете, опубликованном на сайте регионального управления ГИБДД, указано, что авария случилась в среду в 10:00 рядом с домом №115, расположенным на проспекте Победы.

Предварительно установлено, что ВАЗ-21110, за рулем которого находился гражданин 1972 г.р., наехал на мужчину 1968 г.р.

В результате дорожного происшествия пешеход травмировался и его на автомобиле скорой помощи транспортировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП, случившегося на территории Октябрьского района, сотрудники ГАИ выполняют проверку.

 

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