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Пенза Лайф Инфо ДТП В Бессоновском районе поезд протаранил выехавший на пути трактор: погиб мужчина

В Бессоновском районе поезд протаранил выехавший на пути трактор: погиб мужчина

16.06.2017 18:48 Новости - ДТП
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16 июня 2017 года в Пензенской области произошла авария с участием трактора и пассажирского поезда.

В Бессоновском районе столкнулись пассажирский поезд и трактор (фото: gibdd.ru)

В региональном УГИБДД отметили, что в пятницу в 14:25 на 106 км ж/д переезда «Рузаевка – Пенза-3», на станции «Проказна» в с. Пыркино, имело место столкновение трактора МТЗ-82 и поезда №311 «Новороссийск – Воркута».

В Бессоновском районе столкнулись пассажирский поезд и трактор (фото: gibdd.ru)

ДТП привело к тому, что тракторист 1975 г.р. от полученных телесных повреждений погиб на месте.

В пресс-центре ГУ МЧС добавили, что на устранение последствий происшествия были направлены 5 спасателей и 2 единицы спецтехники. В управлении уточнили, что движение по ж/д пути не нарушено.

В Бессоновском районе столкнулись пассажирский поезд и трактор (фото: vk.com/penza_live, Никита Пудовкин)

По факту аварии работники ГАИ совершают проверку.

 

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