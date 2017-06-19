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Пенза Лайф Инфо ДТП В Заречном грузовик зацепился кузовом за эстакаду и встал на задние колеса

В Заречном грузовик зацепился кузовом за эстакаду и встал на задние колеса

19.06.2017 17:18 Новости - ДТП
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19 июня 2017 года в 132 квартале Заречного, где в данный момент заменяется дорожное покрытие, случилось ДТП с участием самосвала.

В Заречном грузовик зацепился кузовом за эстакаду и встал на задние колеса (фото: vk.com/20th_road_club, Вовка Нехорошев)

Шофер КамАЗа доставил асфальтную смесь к месту, где осуществляется ремонт дороги. Высыпав груз рядом с конечной остановкой городских автобусов, водитель начал отъезжать, забыв при этом опустить кузов.

В Заречном грузовик зацепился кузовом за эстакаду и встал на задние колеса (фото: vk.com/20th_road_club, Вовка Нехорошев)

Над трассой в этом месте находится труба, под которой проходит изготовленная из металла эстакада. Зацепившись за нее кузовом, большегруз встал на дыбы.

В Заречном грузовик зацепился кузовом за эстакаду и встал на задние колеса (фото: vk.com/20th_road_club, Вовка Нехорошев)

В таком положении самосвал пребывал в течение нескольких часов.

 

ДТП

В Заречном грузовик зацепился кузовом за эстакаду и встал на задние колеса

В Заречном грузовик зацепился кузовом за эстакаду и встал на задние колеса
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