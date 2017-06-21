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Пенза Лайф Инфо ДТП На улице Гагарина в Пензе грузовая Газель сбила 3 пешеходов

На улице Гагарина в Пензе грузовая Газель сбила 3 пешеходов

21.06.2017 13:00 Новости - ДТП
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21 июня 2017 года в Пензе на улице Гагарина случилась авария, в результате которой пострадали люди.

На улице Гагарина в Пензе грузовая Газель сбила 3 пешеходов (фото: vk.com/penza_live, Елена Апарова)

Согласно отчету регионального УГИБДД, инцидент произошел в среду в 10:35. Предварительно установлено, что рядом с ТЦ «КаГау» автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился водитель 1998 г.р., наехал на 3 человек.

В управлении уточнили, что в результате ДТП пострадали девушка приблизительно 25-27 лет, а также 2 пенсионерки: 1942 г.р. и 1949 г.р.

Каждый из пешеходов получил телесные повреждения и был транспортирован в медицинское заведение.

По данному факту проводится проверка.

 

ДТП

На улице Гагарина в Пензе грузовая Газель сбила 3 пешеходов

На улице Гагарина в Пензе грузовая Газель сбила 3 пешеходов
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