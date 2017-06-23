В Пензенской области дорогу не поделили Volkswagen и DAF: погибли 3 человека

22 июня 2017 года на 182 км автомагистрали «Тамбов – Пенза» столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В пресс-центре УГИБДД уточнили, что ДТП произошло в четверг в 15:50. Предварительно установлено, что за рулем Volkswagen Polo находился мужчина 1961 г.р., за рулем фуры DAF – гражданин 1965 г.р.

Вследствие автокатастрофы шофер и пассажиры Фольксвагена, женщина 1961 г.р. и мальчик 2003 г.р., от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Стоит отметить, что на место происшествия от ГУ МЧС были направлены 5 спасателей и 2 единицы спецтранспорта.

По факту аварии, последствия которой можно посмотреть тут и тут, устроена проверка.