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Пенза Лайф Инфо ДТП В Пензенской области дорогу не поделили Volkswagen и DAF: погибли 3 человека

В Пензенской области дорогу не поделили Volkswagen и DAF: погибли 3 человека

23.06.2017 10:52 Новости - ДТП
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22 июня 2017 года на 182 км автомагистрали «Тамбов – Пенза» столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В Пензенской области дорогу не поделили Volkswagen и DAF: погибли 3 человека (фото: gibdd.ru)

В пресс-центре УГИБДД уточнили, что ДТП произошло в четверг в 15:50. Предварительно установлено, что за рулем Volkswagen Polo находился мужчина 1961 г.р., за рулем фуры DAF – гражданин 1965 г.р.

Вследствие автокатастрофы шофер и пассажиры Фольксвагена, женщина 1961 г.р. и мальчик 2003 г.р., от полученных телесных повреждений погибли на месте.

В Пензенской области дорогу не поделили Volkswagen и DAF: погибли 3 человека (фото: 58.mchs.gov.ru)

Стоит отметить, что на место происшествия от ГУ МЧС были направлены 5 спасателей и 2 единицы спецтранспорта.

По факту аварии, последствия которой можно посмотреть тут и тут, устроена проверка.

 

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