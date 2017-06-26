В Белинском районе ВАЗ столкнулся с грузовиком и загорелся: 1 погибший, 2 пострадавших

26 июня 2017 года в 00:25 на 150 км трассы «Пенза – Тамбов» случилось смертельное ДТП.

В пресс-центре УГИБДД сообщили, что ВАЗ-2104, столкнувшись с ГАЗелью Next, впоследствии по касательной задел фуру MAN и загорелся.

На тушение пожара от ГУ МЧС были направлены 3 огнеборца. Кроме того, в устранении последствий ДТП участвовала спецмашина.

Предварительно установлено, что в результате автокатастрофы шофер «четверки», гражданин 1975 г.р., скончался на месте инцидента. Его пассажир – подросток 2001 г.р. – получил телесные повреждения и был транспортирован в больницу. Кроме того, травмировался водитель ГАЗели, мужчина 1991 г.р. После осмотра медиками он был отпущен домой.

По факту аварии организована проверка.